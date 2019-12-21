Son dakika… Okyanusta Türk gemisinde dehşet

‘İnce Karadeniz’ gemisi Endonezya’nın Semerang Limanı’ndan yükünü aldıktan sonra okyanusa açıldı.

Gemi seyir halindeyken Kaptan Bora Ekşi, makine yağcısı olarak görev yapan Ergin A.’nın bıçaklı saldırısına uğradı.

Kaptanı kamarasının girişinde boğazından bıçaklayan saldırgan, diğer mürettebatın çabasıyla etkisiz hale getirildi.

1998 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi’nden mezun olduğu öğrenilen Bora Ekşi’nin, gemi mürettebatı arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken öldürüldüğü de iddia ediliyor.

Ergin A. kendisine müdahale eden iki mürettebatı da bıçaklarken, 42 yaşındaki kaptan Bora Ekşi gemide hayatını kaybetti.

Ergin A. mürettebat tarafından bağlanırken, geminin rotasını adli işlemler için Sri Lanka’ya çevirdiği öğrenildi.

DHA’nın haberine göre; Kaptan Bora Ekşi’nin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Geminin sahibi olan İnce Denizcilik’ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* 20.12.2019 tarihi sabah saatlerinde Hint Okyanusu’nda seyir halinde bulunan şirketimize ait M/V İnce Karadeniz isimli gemimizde vuku bulan elim hadise sonucu bir personelimiz vefat etmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır.

* Türk konsolosluğuna ve yasal mercilere gerekli bildirimlerin tamamı yapılmıştır. Şu an itibarıyla Hint Sahil Güvenlik duruma müdahale etmiş, yaralılara ilk müdahale yapılmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur.