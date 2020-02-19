Son dakika… Osman Kavala’nın son durumu

28 ay tutuklu kaldıktan sonra dün görülen Gezi Davası’nda beraatine karar verilen Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, gece Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmeyi beklerken gözaltına alınmıştı.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kavala’nın, sağlık kontrolünden sonra götürüldüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulandığı öğrenildi. Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek Osman Kavala’nın ifadesi soruşturma savcılığı tarafından alınacak.

“ANAYASAL DÜZENİ BOZMAYA TEŞEBBÜS” İDDİASI

Savcılık, Kavala’nın tutuklanmasını talep ederse, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilecek. Hakimlik ise sorgunun ardından tutuklanıp tutuklanmayacağı yönündeki kararını açıklayacak. Soruşturma savcılığı, Osman Kavala’yı ifadesinin ardından serbest de bırakabilir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Osman Kavala hakkında verdiği gözaltı kararının 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, suçlamanın da ‘Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs’ iddiası olduğu açıklanmıştı.