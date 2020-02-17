Son dakika… Pakistan’da intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var

Reuters’ın aktardığı habere göre patlamanın ‘Basın Birliği’ binası yakınlarında meydana geldiği öne sürüldü.

Yerel kaynaklar ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler arasında sivillerin yanı sıra polislerin de olduğunu duyurdu.

Şu ana dek 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, çok sayıda yaralının bulunduğu ve bunlardan beşinin durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda ev ve iş yeri de zarar gördü. Güvenlik güçleri bölgede ikinci bir saldırı olasılığına karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.