Son dakika… Pentagon’dan çok kritik Patriot çıkışı!

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

‘Patriot konusunda da bildiğiniz gibi biz Amerika’ya şu teklifi de yaptık; ‘Eğer verecekseniz siz de bize Patriot verin. Biz sizden de Patriot alırız.’ Ancak S-400 konusunda tabi onlar da epeyce yumuşadılar, ‘S-400’leri devreye almayacağınıza dair bize söz verin’ noktasına geldiler.’