Son dakika | PFDK kararları açıklandı! Ali Koç, Dursun Özbek ve Jorge Jesus’un cezaları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 23.03.2023 tarihli toplantısında alınan kararları açıkladı. PFDK kararları sonucunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un cezaları belli oldu.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK

Fenerbahçe’nin Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı mücadelede kırmızı kart gören teknik direktör Jorge Jesus, ‘rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareket’ gerekçesiyle 1 resmi maçtan men ve 26 bin TL para cezası aldı. Portekizli teknik adamın Sevilla maçı sonrası gerçekleştirdiği açıklamalara ilişkin ise 104 bin TL para cezası uygulandı.

DURSUN ÖZBEK’E HAK MAHRUMİYETİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ‘kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket’ gerekçesiyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar’ gerekçesiyle 200 bin TL para cezası alırken Fenerbahçe Yöneticisi Burak Çağlan Kızılhan, ‘kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalar’ dolayısıyla gerçekleştirilen sevkinde cezaya çarptırılmadı

EMRE BELÖZOĞLU’NA İKİ MAÇ

Fatih Karagümrük – Başakşehir maçında oyundan ihraç edilen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ‘ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri’ gerekçesiyle iki resmi müsabakadan men cezası aldı

İŞTE AÇIKLANAN PFDK KARARLARI:

“1- BEŞİKTAŞ A.Ş. ’nin, 18.03.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 175.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 107, 108, 109, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 407, 408, 409, GÜNEY ALT TRİBÜN 120, 121, 122, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜN 114, 115, 116 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü BAYRAM KADİR BEKTAŞ’ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü ŞEREF ÇİÇEK’in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü hakkında, 19.03.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında yapılan sevk ile ilgili incelemenin devamına,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU’nun, 19.03.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 17.03.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 162.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü antrenörü BRANIMIR MICOVIC’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş. ’nin, 17.03.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 130.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- FENERBAHÇE A.Ş. ’nin, 19.03.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ROOF LOUNGE MİSAFİR A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. ’nin, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN hakkında, kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalardan dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7- CORENDON ALANYASPOR Kulübü başkanı HASAN ÇAVUŞOĞLU’nun, basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS’un, 16.03.2023 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 104.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GALATASARAY A.Ş. ’nin, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü antrenörü AHMET ÜNAL CAN PEKTAŞ’ın, 18.03.2023 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, talimatlara aykırı eylemleri nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 18.03.2023 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- KOCAELİSPOR Kulübünün, 20.03.2023 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-PAZARSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- SARIYER Kulübünün, 19.03.2023 tarihinde oynanan SARIYER-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- BUCASPOR 1928 Kulübü sporcusu ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU’nun, 19.03.2023 tarihinde oynanan SARIYER-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, 19.03.2023 tarihinde oynanan KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR- ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR Kulübü görevlisi TURHAN CAHİT ÖZELGÜL’ün, 19.03.2023 tarihinde oynanan KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR- ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- BURSASPOR Kulübünün, 19.03.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-ANKARASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyumda anons sisteminin çalışır vaziyette bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- BATMAN PETROL SPOR A.Ş. ’nin, 20.03.2023 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, 19.03.2023 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. ve 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- İDAŞ ÇATALCASPOR kulübü kaleci antrenörü MUTLU TURAN’ın, 19.03.2023 tarihinde oynanan İDAŞ ÇATALCASPOR-BELEDİYE DERİNCESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübünün, 19.03.2023 tarihinde oynanan İDAŞ ÇATALCASPOR-BELEDİYE DERİNCESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA POLAT’ın, belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA POLAT’ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü yöneticisi OSMAN YUSUF CÖMERT’in, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 2 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü yöneticisi OSMAN YUSUF CÖMERT’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- KARŞIYAKA Kulübü başkanı ALİ TURGAY BÜYÜKKARCI’nın, 18.03.2023 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-ESKİŞEHİRSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 18.03.2023 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-ESKİŞEHİRSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR Kulübünün, 19.03.2023 tarihinde oynanan AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübünün, 19.03.2023 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR-BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- EFELER 09 SPOR FK antrenörü DÜZGÜN CANPOLAT’ın, 19.03.2023 tarihinde oynanan EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ-MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. ’nin, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. ve 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 37.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Av. Mehmet SAĞLAM

PFDK Başkanı”