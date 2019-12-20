Son dakika… Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Kraliyet Ailesi’nden yapılan açıklamada Philip’in acil olarak değil planlı bir şekilde hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kraliçe’nin eşinin mayıs ayından beri halka açık yerlerde bulunmadığı biliniyor.

PRENS PHILIP KİMDİR?

Philip Mountbatten, Edinburgh Dükü, Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth’in eşi. Doğumunda kendisine Yunanistan ve Danimarka’nın Prensi unvanı verilmiştir. Armasında halen Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunmaktadır. Philip, 20 Kasım 1947’de kral VI. George’un kızı II. Elizabeth ile evlenmiştir.