Son dakika… Prof. Dr. Okan Tüysüz: Depremler biraz uzun sürebilir

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre Manisa Akhisar’da saat 22.22’de 5.6 büyüklüğünde, 22.25’te 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Art arda gelen depremlerin ardından canlı yayın programına katılan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, önemli açıklamalarda bulundu.

“5,5 VEYA 6 ŞİDDETİNDE DEPREM”

Depremin üretildiği fay hattı hakkında bilgi veren Tüysüz, şu ifadeleri kullandı;

*Batı Anadolu bölgesi, bütünüyle bir deprem bölgesi. Şimdi olan deprem 5,1 büyüklüğünde bir deprem. Akhisar’da olan bir deprem.

*Burada kuzey-güney uzanımlı bir fay var. Bu fayın uzunluğu da 30 kim civarında. Bu fayın faaliyete geçmiş olasılığı var.

*Şu anda depremi oluşturan fayın odak çözümü bizim için çok önemli. Bu henüz yayınlamış değil. 5,5 veya 6 şiddetinde deprem üretebilecek bir faydır bu.

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“DAHA KÜÇÜK DEPREMLER OLABİLİR”

Bölgede daha büyük depremin meydana gelme olasılığının olmadığını vurgulayan Tüysüz, “Daha fazla büyük bir deprem beklentisi yok. Daha küçük depremler olabilir. Eğer bu depremde hasar alan binalar varsa dikkat edilerek girilmeli çünkü küçük çapta da olsa yeni depremler olabilir” ifadelerini kullandı.

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HALKI UYARDI

Bölge halkına uyarıda da bulunan Tüysüz, “Depremler biraz uzun sürebilir. Birkaç gün veya hafta sürebilir. Küçük artçılar olacaktır bu depremin arkasından. Ondan sonra da sönümlenip gidecektir” dedi.