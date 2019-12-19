Son dakika… Putin’den flaş Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya’daki çatışmalara son verilmesini ve savaşan tarafların görüşmelere başlamasını istediğini söyledi.

Moskova’da düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Putin, önümüzdeki günlerde Rusya’da Türk heyeti ile Libya konusunda görüşeceğini ifade etti.

Moskova ve Ankara, Libya’da 2014 yılında başlayan çatışmada farklı tarafları destekliyor.

Türkiye, Birlemiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH), Rusya ise General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nu destek veriyor.

General Hafter güçleri ise Trablus merkezli UMH’ni devirmek için başkente saldırıyor.

Türkiye son olarak UMH ile Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı hidrokarbon arama faaliyetlerini sekteye uğratacak bir anlaşma imzaladı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile geçen ayın sonunda İstanbul’da bir araya geldi ve “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması” yolunda bir mutabakat imzaladı.

UHM ile yapılan anlaşma ile Türkiye’den Marmaris-Kaş arasındaki bölge ile Libya’dan Derne-Tobruk arasındaki hatta karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.

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