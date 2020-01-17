Son dakika… Rahşan Ecevit hayatını kaybetti!

Rahşan Ecevit’in 97 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

RAHŞAN ECEVİT’İN VASİYETİ

Rahşan Ecevit’in cenaze töreninin 18 Ocak Cumartesi ya da 19 Ocak Pazar günü yapılmasının planlandığı belirtilirken Ecevit’in cenazesine geniş katılım beklendiği ifade edildi.

Rahşan Ecevit, yıllar önce vasiyetini açıklamış ve Bülent Ecevit’in yanına defnedilmek istediğini söylemişti.

Rahşan Ecevit’in cenazesiyle ilgili açıklamalarda bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

* Bülent Ecevit rahmetli olduğunda özel bir mezar yeri hazırlanmıştı. Ancak Sayın Başbakanımızın Devlet Mezarlığı’na defnedilmesi öngörülmüştü. Biz de sayın Cumhurbaşkanımıza Rahşan Ecevit’in bu son arzusunu ilettik.

* Aynı yerde yatabilmeleri için kendilerinden önemle destek bekliyoruz. Bu bir insani yaklaşımdır. Bu bir Bakanlar Kurulu kararı gerektiriyor. Eğer uygun görülürse ki uygun görülmesini arzu ediyoruz.

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), 1923 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Türk ressam, yazar ve siyasetçi, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946’da Bülent Ecevit ile evlendi. Aslen Selanik’ten Şebinkarahisar’a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur.