Son dakika: Resmi Gazete şaşırtmadı! İşte yeni vergiler…

Ticaret yapma amacı dışında yurt dışından getirilen televizyonlar, radyolar, videolar, set üstü medya kutuları, cep telefonu ve tablet bilgisayarlara 2020 yılı için ‘bir defaya mahsus’ ek bandrol ücreti getirildi.

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARA BANDROL

Yurt dışından getirilen telefonlar için ek 20 euro, bilgisayar ve tablet bilgisayarlar için ise ek 10 euro bandrol ücreti ödenecek.

TELEVİZYON

Yeni düzenlemeye göre 51 ekrana kadar televizyonlara ek 10 euro, 52-67 ekran arası ek 16 euro, 68-85 ekran arası ek 22 euro, 86-116 ekran arası ek 34 euro, 117-148 ekran arası 40 euro, 148 ekrandan yukarısından 80 euro bandrol ücreti alınacak.

RADYO

Radyolarda ise cep tipi, 1 euro, saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar ve ışıldaklar ve radyolu vantilatörlerden 1 euro, oto radyo alıcılarından 1 euro, taşınabilir radyo alıcılarından 2 euro ücret alınacak. Video cihazlardan ise 18 euro alınacak.

NAVİGASYONDAN 10 EURO ÜCRET

Mp3 çalar’dan 2 euro, TV’li navigasyon cihazından 7 euro, radyo veya TV’li ev sinema sisteminden 15 euro taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazından 10 euro ücret alınacak.

TRT BANDROLÜ ALINMAYA DEVAM EDİLECEK

Söz konusu cihazlardan hali hazırda TRT bandrolü alınmaya devam ediliyor. Örneğin cep telefonu fiyatının içinde yüzde 10 TRT bandrol ücreti var. Akıllı kol saatleri ve navigasyonlu multimedya cihazlarından da yüzde 8 oranında TRT bandrol payı alınıyor.

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