Son dakika… Reuters: Esad güçleri İdlib’e girdi

Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki tek bölge olan İdlib’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Reuters’ın son dakika olarak geçtiği habere göre Esad rejimi güçleri, İdlib’in güneyindeki stratejik önem taşıyan Marat el Numan ilçesine girdi.

Flaş gelişmenin ardından 12 Ocak’ta ateşkes ilan edilen bölgeyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan da bir açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, “12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen rejim, İdlib´de havadan ve karadan saldırılarla, masum sivilleri katletmeye, yüzbinlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam etmektedir. Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan gözlem ve kontrol noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir” denildi.

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