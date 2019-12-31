Son dakika… Reuters Türk yetkililere dayandırdı! Türkiye’nin Libya planı…

Reuters’a gizlilik kaydıyla konuşan üst düzey iki Türk hükümet yetkilisi, Ankara Yönetimi’nin henüz Libya’ya herhangi bir savaşçı konuşlandırmadığını söyledi.

Fakat değerlendirmelerin ve konuya ilişkin görüşmelerin yapıldığını söyleyen Türk yetkililerden biri, “Bu yönde ilerleme gibi bir eğilim var” derken, sayı konusunda kararın verilmediğini ifade etti.

Güvenlik yetkilileri, “ordunun yurt dışı deneyiminin Libya’da çok faydalı olacağını fakat Suriyeli savaşçıların tecrübelerinin kullanılma ihtimalinin de bulunduğunu” söyledi. Söz konusu yetkili, “Parlamento tezkereyi kabul ettikten sonra, bu yönde bir adım atılabilir” dedi.

Öte yandan, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye Milli Ordusu (SMO), çatısı altındaki farklı birliklere bağlı 1600 kadar paralı askerin Libya’ya gönderilmek üzere Türkiye’ye ait eğitim kamplarında hazırlandığını öne sürdü.

Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Meclis Genel Kurulu perşembe günü olağanüstü toplanarak tezkereyi oylayacak.

TÜRK ŞİRKETİ İÇİN ÇALIŞACAKLAR İDDİASI

Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün tarafından desteklenen Hafter güçleri, Trablus’un merkezine girmeyi başaramadı. Fakat son haftalarda Sudanlı ve Rus savaşçıların (Wagner) ve BAE’nin sağladığı insansız hava araçlarının desteğiyle bazı kazanımlar elde etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgedeki kaynaklara dayandırarak, Türkiye destekli 300 savaşçının Libya’ya gönderildiğini, bir kısmının ise Türkiye’de kamplarda eğitildiğini öne sürmüştü.

Fakat Suriye Milli Ordusu Sözcüsü, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ankara’nın savaşçıların Libya’ya gönderilmesi gibi bir talepte bulunmadığını açıklamıştı.

SMO içinden askeri bir kaynak, SMO savaşçılarının Libya’ya konuşlandırılmadığını fakat Suriye’deki ve Türkiye’deki Suriyeli savaşçıların maaş karşılığı Türk güçlerinin Libya’da kullanacağı üs ve karargâhları korumak için bir Türk güvenlik şirketinde çalışmak üzere münferit olarak kayıt yaptırdığını söyledi.