Son dakika… Rus fırkateyni İstanbul Boğazı’ndan geçti

Suriye’de 33 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrasında Rusya’nın, “Suriye’ye fırkateyn göndereceğiz” açıklaması sonrasında flaş bir gelişme yaşandı. Bu sabah saatlerinde Admiral Makarov isimli Rus fırkateyni İstanbul Boğazı’ndan geçerken görüntülendi.

Fotoğrafları İngiliz haber ajansı Reuters servis etti. Rus donanmasının Karadeniz’deki gemilerinden biri olan Admiral Makarov 2018’de kullanılmaya başladı.

124 metre uzunluğundaki ve maksimum 4.035 ton ağırlığa çıkan gemi saatte 56 kilometre hıza çıkabiliyor. Üzerinde helikopter için bir iniş noktası ve bir hangar bulunan fırkateynin üzerinde bir adet 100 mm’lik A-190 donanma topu, 8 adet Kalibr, Oniks ve Zircon füzelerle uyumlu batarya, 2 adet torpido ve 1 adet füze bulunuyor.

AMİRAL MAKAROV KİMDİR?

Rusya’da Amiral Yardımcısı olarak görev yapan ve 1849-1904 yılları arasında yaşayan Stepan Osipovich Makarov, 93 Harbi’nde Osmanlı Devleti’ne karşı savaştı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı olarak da bilinen savaşta Makarov torpido kullanan ilk isimlerden biri olmuştu.

Makarov, 14 Ocak 1878’de torpido kullanarak Batum açıklarında İntiba isimli Osmanlı gemisini batırmıştı.