Son dakika… Rusya ile Japonya arasında kriz: Gizli belgeleri almaya çalıştı

Rusya ile Japonya arasında casus gerilimi yaşanıyor… Rus haber ajansının “son dakika haberi” olarak lanse ettiği gelişmeyi abonelerine duyuran Reuters haber ajansı, Japonya vatandaşı bir gazetecinin gözaltına alındığını ve sınır dışı edildiğini duyurdu.

Rus makamların açıklamalarına yer verilen haberde, gözaltına alınan Japon vatandaşına 72 saat süre tanındığı ve daha sonra da sınır dışı edildiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada gazeteci olarak çalışma izni alan Japonya vatandaşının Vladivostok kentinde gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Japonya vatandaşı Rus güçleri tarafından 25 Aralık 2019’da gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada bu kişi Rus ordusunun Uzak Doğu’daki askeri hamlelerine dair gizli bilgileri ele geçirmeye çalışıyordu” açıklamasını yaptı.

Yaşananların ardından Japonya’ya nota verildiği belirtildi.