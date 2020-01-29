Son dakika… Rusya ve Çin’den Corona virüsü aşısı!

Çin’de Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 132’ye yükseldi. Ülkede şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı da 6 bini geçti.

Reuters’te yer alan habere göre, Guangzhou kentinde bulunan Rusya konsolosluğundan yapılan açıklamada “Rus ve Çinli uzmanlar aşı geliştirmeye başladı” denildi. Açıklamada ayrıca “Çin tarafı virüs genomunu Rusya’ya teslim etti ve bilim adamlarımız virüsü tespit etmek için testler geliştirmeye başladı” ifadesi kullanıldı.

Rusya, dün Corona virüsüne karşı çalışma başlatma kararı almış ve Çin’deki vatandaşlarını tahliye etmek için Çinli yetkililerle görüştüklerini duyurmuştu.

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