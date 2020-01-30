Son dakika… Rusya’da panik: Uçakta kendini patlatmakla tehdit etti

Rusya semalarında panik… Rus havayolu şirketi S7 Havayolları’na ait yolcu uçağı bugün bir canlı bomba tehdidi ile Moskova’ya acil iniş yaptı.

Uçuş sırasında yolcu uçağının koridorunda ayakta duran ve üzerinde patlayıcı olduğunu öne sürerek kendini patlatacağını söyleyen kadın yolcu havada panik yarattı. Yaşanan bu gelişmenin ardından uçak başkent Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Yetkililer, uçağın havalimanındaki diğer uçaklardan daha uzağa park edildiğini açıkladı. Yaşananların ardından Rus polisi, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.