HaberlerDünya Son dakika… Rusya’da silahlı saldırı! Ölüler var Yazan: Alaturka Online - 19 Aralık 2019 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Son dakika… Rusya’da silahlı saldırı! Ölüler var – Dünya haberlerisearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore DAHA FAZLA Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi’nde (FSB) yaşanan silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti. AYRINTILAR GELİYOR…