Son dakika… Rusya’da silahlı saldırı! Ölüler var

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Alaturka Online
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Son dakika… Rusya’da silahlı saldırı! Ölüler var – Dünya haberlerisearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi’nde (FSB) yaşanan silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti.

Son dakika… Rusya’da silahlı saldırı! Ölüler var

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