Son dakika… Rusya’dan Erdoğan’a jet yanıt: Söz konusu değil

Türkiye ve Rusya arasında tırmanan İdlib kriziyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Esad rejimi Rusya’nın desteğiyle İdlib’e saldırılar düzenlerken, dünyadan ‘şiddeti durdurun’ sesleri yükselmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ortak zirve çağrısının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN: BELİRLEDİĞİMİZ TARİH 5 MART

Azerbaycan ziyareti öncesinde konuşan Erdoğan, Rusya’dan bir heyetin yarın Türkiye’ye geleceğini söylerken, “Bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili Macron ile Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Putin ile belirlediğimiz tarih 5 Mart’ta en kötü ihtimalle bir araya gelme söz konusu olabilir. Telefonun ötesine geçip yüz yüze görüşmeleri yapma söz konusu olacak. İstanbul veya Ankara olur, fark etmez” ifadelerini kullanmıştı.

PESKOV: GÜNDEMİMİZDE YOK

Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından Rusya’dan yanıt geldi. Reuters’ın haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa arasındaki dörtlü zirve konusunda herhangi bir çalışmaları olmadığını söylerken, İdlib konusunda yalnızca İran ve Türkiye’yle bir zirveyi değerlendirdiklerini vurguladı.

Erdoğan’ın 5 Mart’ta en kötü ihtimalle Putin’le bir araya gelecekleri ifadesine de değinen Peskov, şu an için iki lider arasında gerçekleşecek olası bir buluşmaya dair çalışmaları olmadığını söyledi.

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