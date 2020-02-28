Son dakika… Rusya’dan flaş açıklama: Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Suriye’nin İdlib bölgesinde dün gece yaşanan hain saldırı sonrasında Moskova’dan flaş bir açıklama geldi… Reuters’ın Rus haber ajansı IFAX’a dayandırdığı “son dakika” haberinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un sözlerine yer verildi.



Lavrov, Türkiye ile Rusya’nın İdlib üzerinde koordineli bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefonla görüştüğünü dile getirdi. Lavrov, Putin ile Erdoğan’ın İdlib konusundaki anlaşmanın uygulanması için fikir alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

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Öte yandan Rus haber ajansları, Kremlin’in Putin ile Erdoğan’ın telefon görüşmesi ile ilgili açıklamalarına yer verdi. Kremlin, “Putin ve Erdoğan, Suriye’nin kuzeybatısındaki durumun normalleşmesi için ek önlemler alınması gerektiği konusunda anlaştı. Erdoğan ve Putin, telefon görüşmesinde İdlib’de yaşanan durumdan duydukları endişeyi dile getirdi” açıklamasını yaptı.

Rus haber ajansı IFAX’ın haberinde ise Putin ve Erdoğan’ın, yakın bir zamanda üst seviyede katılımın olacağı bir zirve için anlaştığı da belirtildi.