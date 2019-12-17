Kategoriler
Dünya Türkiye

Son dakika… Rusya’dan flaş Türkiye açıklaması: Erdoğan ve Putin Libya’yı konuşacak

Ayrıntılar geliyor…

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında İstanbul’da imzalanan mutabakatın yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Libya konusuna ilişkin sorulara da yanıt vermişti.

‘ERDOĞAN: DAVET OLURSA…’

“Yaptığımız çalışmalarda Libya’ya yönelik uluslararası haklardan kaynaklı mutabakat imzaladık” diyen Erdoğan, “Bunlardan biri deniz yetki alanı diğeri ise güvenli ve askeri işbirliği ile ilgili. Bunlarla birlikte Türkiye aleyhinde tek taraflı adımlar atılmasına izin vermeyeceğimizi açıkça ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Libya’ya asker gönderme ihtimaline de değinen Erdoğan, “Libya’ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye’ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir” dedi.

‘OCAK’TA KONUŞULACAK’

Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından Rusya kanadından da açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov tarafından yapılan açıklamada, Putin’in 8 Ocak’ta Türkiye’ye yapacağı ziyarete atıfta bulunularak, askeri destek konusunun bu görüşmede ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya, Libya’daki krizin çözümü için gösterilen her türlü gayreti desteklemektedir” denildi.

Reklamlar

Yazar Alaturka Online

Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi.
First Turkish American Newspaper -
Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu !
Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz!
Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler.
Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?