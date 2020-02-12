Son dakika… Rusya’dan İdlib açıklaması: Türkiye başarısız oldu

Reuters’te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İdlib’de Türkiye’nin muhalif güçler ile teröristler arasındaki ayrımı yapmakta başarısız olduğu belirtildi.

Rusya’nın açıklamasında, Türkiye’nin Suriye sınırına İdlib için çok sayıda asker ve mühimmat sevk etmesinin bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiği savunuldu.

“İDLİB’DE NE OLACAK DİYE BEKLEYEMEYİZ”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Departmanı Başkanı Pyotr İlyiçev ise bugün yaptığı açıklamada, Suriye ordusu ve Rus güçlerinin İdlib’de bulunduğu noktaların her gün ateş altında olduğunu, Rusya’nın oturup bekleyemeyeceğini söylemişti.

İlyiçev açıklamasının devamında “Türk partnerlerimizin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Ancak Suriye birlikleri, Rus birlikleri, Hmeymim üssüne yönelik İHA saldırıları gibi her gün ateş altında. Öylesine oturup İdlib’de ne olacak diye bekleyemeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

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