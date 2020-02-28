Son dakika… Rusya’dan İdlib saldırısıyla ilgili yeni açıklama: Türk askerleri çıkmamalıydı

Türkiye’yi yasa boğan İdlib’deki saldırıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 33 askerimizin şehit edildiği saldırının ardından Moskova’dan yapılan ilk açıklamada, Türk askerinin bulunduğu alanda Rusya tarafından operasyon yapılmadığı belirtilerek Esad rejimi sorumlu tutuldu.

İLK TEHDİT CABAROV’DAN

Bu açıklamadan yalnızca dakikalar sonra Rusya Donanması’na bağlı Karadeniz Filosu, Kalibr seyir füzeleri yüklü iki savaş gemisinin Suriye kıyılarına doğru yola çıktığını duyurdu.

Tansiyonu iyiden iyiye yükselten açıklama ise Rus parlamentosunda Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov’dan geldi. Cabarov, Türkiye’nin İdlib’e yapacağı geniş çaplı bir operasyonun Ankara için kötü şekilde sonuçlanacağını öne sürdü.

TÜRKİYE’Yİ SUÇLADILAR

Rusya’nın Türkiye’yi suçladığı ifadeler ise Reuters tarafından son dakika olarak duyuruldu. Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Güvenlik Konseyi’yle yaptığı toplantıda, “Türk askerleri gözlem noktasından dışarı çıkmamalıydı. Rusya gözlem noktasındaki askerlerin güvenliği için mümkün olan her şeyi yaptı” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Açıklamanın devamında ise, “Türkiye’nin ülkede bulunan Rus vatandaşları ve diplomatik temsilcilikleri korumak için her şeyi yapacağını umuyoruz” denildi.

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