Son dakika… Rusya’dan kritik corona virüs açıklaması: Tarih verdiler

Aralık ayının başında Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa bir süre içerisinde salgın halini alarak küresel ölçekte panik yaratan corona virüsü ile ilgili Rusya’dan bir açıklama geldi.



Reuters haber ajansının Rus haber ajansı Interfax’a dayandırdığı açıklamayı Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko yaptı. Murashko, “Günümüzde bir aşı geliştirme süreci kısa bir süre değildir. Bir aşı en az 8 ile 10 ay arasında bir sürede geliştirilir, bu klinik testler olmadan ilk aşamasıdır” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de konuyla ilgili bir yasa tasarısını gündeme getirdi. Putin, corona virüs salgını sebebiyle büyük rağbet gören yüz maskelerinin fiyatlarını artıran eczanelerin ruhsatlarının iptal edilmesini öngören yasa tasarısını sundu.

Çin ile 4.300 kilometrelik bir kara sınırına sahip olan Rusya, sınırlarını kapatmış ve uçakları da durdurmuştu

Öte yandan son resmi rakamlara göre Çin’de ölü sayısı 492’ye çıktı. 28 Ocak’ta ölü sayısı 100’ü aşarken, 31 Ocak’ta 200’ü geçmişti. 1 Şubat’ta resmi makamlar ölü sayısının 300’ü aştığını açarken bugün toplam 492 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan son açıklamaya göre şu ana dek tespit edilebilen vaka sayısı 24 bin 324. Yapılan açıklamalarda bu hastalardan 3 bin 223’ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.