Son dakika… Rusya’dan kritik Türkiye-Libya açıklaması: Endişe verici

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında İstanbul’da imzalanan mutabakatın yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Libya’ya asker gönderme ihtimaline ilişkin sorulara yanıt vermiş, “Libya’ya asker gönderimi konusunda böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye’ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir” demişti.

Erdoğan’ın sözlerinin ardından dün Arap medyasına yansıyan haberlerde, ülkenin meşru hükümetinin asker konuşlandırması için Ankara’ya talepte bulunma kararı aldığı belirtildi.

‘SORU İŞARETLERİ YARATIYOR’

Bu gelişmelerin ardından Rusya cephesinden de flaş açıklamalar geldi. Dün Moskova’da düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Putin, önümüzdeki günlerde Rusya’da Türk heyeti ile Libya konusunda görüşeceğini ifade etti.

Bugün INTERFAX’a konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı’na yakın bir kaynak ise, Türkiye’nin Libya ile vardığı söz konusu anlaşmanın birçok soru işareti yarattığını söyledi. Adı açıklanmayan kaynak, anlaşma neticesinde Türkiye’nin bölgeye asker gönderme ihtimalinin de Rusya için ‘endişe verici’ olduğunu vurguladı.

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