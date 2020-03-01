Son dakika… Rusya’dan yeni İdlib açıklaması: Garanti edemeyiz!
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan İdlib’deki gerginliğe ilişkin açıklama yapıldı. Rusya, İdlib’deki hava sahasını kapatılması dahilinde bu bölgede uçacak Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemeyeceklerini bildirdi.
Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, rejimin İdlib’deki hava sahasını kapatmasının ardından, bu bölgede uçan Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemeyeceklerini bildirdi.
Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye yönetiminin İdlib üzerindeki hava sahasını kapattıktan sonra Rusya’nın Türk savaş uçaklarının bölgedeki uçuşlarının güvenliğini garanti edemeyeceğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, “Suriye hükümeti, İdlib bölgesi üzerindeki hava sahasındaki durumun aniden kötüleşmesi bağlamında, bu hava sahasının kapatıldığını duyurmak zorunda kaldı” dedi.
Juravlyov, “Bu koşullarda, Rusya’nın Suriye’deki ordu grubu komutanlığı, Türk savaş uçaklarının Suriye semalarındaki uçuşlarının güvenliğini garanti edemez” diye ekledi.
Rejim İdlib üzerindeki hava sahasının kapatıldığını, bölgede görülecek tüm hedeflerin düşman olarak algılanıp hava savunma sistemleri tarafından vurulacağını duyurmuştu.