Son dakika… Sabiha Gökçen’de uçak pistten çıktı!

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.

Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

Pistten çıkan uçağın ortadan ikiye ayrıldığı görüntülere yansırken uçağın neden pistten çıktığı bilinmiyor.

İniş sonrası pistten çıkan uçağın içinde bulunan yolcuların uçaktan uzaklaştırıldığı belirtiliyor.

Kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili Ulaştırma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. 177 kişinin bulunduğu uçakta can kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, yaralıların bulunduğu ifade edildi. Öte yandan uçağın sert iniş yapması nedeniyle pistten çıktığı belirtildi.

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