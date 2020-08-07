Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan peş peşe uyarılar

Vaka sayılarının yeniden artışa geçmesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan bir uyarı daha geldi.

Bakan Koca corona virüsü tedbirlerinin altını çizerek sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından bir açıklama yaptı.

Koca, mesajında, “Bugün maske takmayan, yarın Covid-19´un gerçek yüzünü görebilir” ifadelerine yer verdi.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Koca’nın bir önceki mesajlarındaki uyarılar şöyle:

* Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse!

* Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz.