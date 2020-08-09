Son dakika… Sağlık Bakanı Koca güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 9 Ağustos tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.
BAKAN KOCA: 25 İLİMİZDE 2 GÜNDÜR ENTÜBE HASTAMIZ YOK
Sosyal medya hesabından güncel tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
* Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında.
* Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep’te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü.
25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok.
DÜN 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı, dün corona virüsü salgını nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 172 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 82 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.