Son dakika… Sağlık Bakanı Koca son corona virüsü verilerini duyurdu! (26 Mart 2020)

Türkiye’deki corona virüsü salgınında gelinen son aşamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Koca, bugün yapılan 7 bin 286 test sonucunda bin 196 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı Türkiye’nin bugüne kadar ulaştığı bir gündeki en yüksek vaka sayısı oldu.

Düne göre yapılan test sayısında da 2 bin 251 artış yaşandığı görüldü. Artan test sayısı sonucunda tespit edilen vaka sayısının da artması bekleniyordu. Sağlık Bakanı’nın açıkladığı verilere göre, Türkiye’de toplam 40 bin 290 test yapıldı ve yine toplamda 3 bin 629 vakaya ulaşıldı.



16 CAN KAYBI

Bakan Koca’nın açıkladığı verilerde bugün 16 kişinin hayatını kaybettiği görüldü. Hayatını kaybeden 16 kişi ile birlikte Türkiye’de corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan can kayıpları da 75’e ulaşmış oldu.

Bakan Koca son açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.

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