Son dakika… Sağlık Bakanı Koca: Toplam hasta sayımız 47 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsüyle ilgili yaptığı açıklamada 29 yeni tanı konduğunu söyledi. Yeni tanılarla birlikte toplam hasta sayısının 47 olduğunu belirten Bakan Koca, “Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün 29 yeni tanı kondu.

* Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu.

* Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü.

* Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek.

* Tedbirleri sıkı uygulayalım.

VAKA SAYILARININ ARTIŞ SIRALAMASI

Türkiye’de 11 Mart’ta 1 vaka, 13 Mart’ta 5 vaka, 14 Mart’ta 6 vaka, 15 Mart’ta 18 vaka ve 16 Mart’ta 47 vaka tespit edildi.

“POZİTİF ÇIKAN YENİ VAKALARIMIZ VAR” DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada yeni pozitif vakaların tespit edildiğini açıklamıştı.

“Bugünler böyle sürüp gitmeyecek” diyen Bakan Koca, “Çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

YURT DIŞI DÖNÜŞLERİ İÇİN 14 GÜN KURALI

Sağlık Bakanı Koca, Corona virüsü salgını için alınan tedbirler kapsamında, yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralını açıklamıştı.

Bakan Koca’nın Twitter hesabından paylaştığı kural şu şekilde:

* Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler, buradaki ilk 14 günlerini evlerinde geçirmelidir.

* Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalıdır.

* Mümkün olan en az kişiyle temas kurulmalıdır.

* Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalıdır.

* Eller normal sabunla sık sık yıkanmalıdır.

* Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalıdır.

* Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

* Rapor almak gerekiyorsa sağlık kuruluşları yetkilidir.

DSÖ PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’deki genel merkezde Corona virüsü (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirmişti.

Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus, Corona virüsü için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen “Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıklamıştı.

Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, “Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Covid-19’un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık” şeklinde konuşmuştu.

PANDEMİ NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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