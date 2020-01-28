Son dakika… Sağlık Bakanı’ndan Corona virüsü açıklaması: Bir hastada H1N1 çıktı

Bakan Koca, şunları söyledi:

* Biz geçen hafta çarşamba günü termal kamera ile tespit etme uygulamasını devreye soktuk.

* Tedbirlerimizi güvenlik esaslı almaya çaba gösterdik.

* Çin’e giden ve Çin’den gelenler ilgili daha tedbirli olmak anlamında yakın takibini esas aldık.

* Bu belirtilerle gelen hastalara nasıl davranmak gerektiğiyle ilgili bir rehberde yayınladık.

* Bir operasyon merkezi ve bir bilim merkezi kurduk.

* Bu konuda vatandaşımızın endişeye kapılmaması gerektiğini belirtmek istiyorum.

* Çin’den gelen 9 kişilik kafile tur operatörüne ve şoför izole bir ortamda yakın takip etmeyi güvenlik amaçlı uygun gördük.

* Belirtileri zatürreymiş ama durumu iyiymiş. Bugün sonuç H1N1 çıktı ve emin olduk.

* Bundan sonra da mevsimsel grip olarak yaklaşımımız olacak.

* Çin’e giden ve gelen yolcularımız olduğunda şikayetler olduğunda en yakın sağlık merkezine başvursunlar.

* Türk vatandaşlarımızdan Pekin Büyükelçiliğine 25 başvuru oldu. Bu sayı 30-35 kişi olacak gibi. Bir ambulans uçağıyla getirmekten yanayız.

* Şu dönemde hasta olan büyükelçiliğe başvuran hiç bir vatandaşımız olmadığını biliyoruz.

* Deneyimli bir ekiple, güvenlik ekipleriyle, tedbirlerle hastalarımızı vatandaşlarımızı getirmekten yanayız.

* Vatandaşımızın bir talebi olduğunda dışarıda bırakmak istemiyoruz.

* Bunun vatandaşlarımızın her hangi bir sorunu olmadığını biliyoruz.

* Deneyimli uzman ekibimizi özel uçakla gönderip tetkiklerini yapıp getirmek istiyoruz.

* Bunu net söylemek istiyorum bugüne kadar termal kameradan ve korona virüsü olan hiçbir vakamız olmadı. İHA

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