Son dakika… Sağlık Bakanı’ndan Corona virüsü açıklaması: Bir hastada H1N1 çıktı

Yazan:
Alaturka Online
-

Bakan Koca, şunları söyledi:

* Biz geçen hafta çarşamba günü termal kamera ile tespit etme uygulamasını devreye soktuk.

* Tedbirlerimizi güvenlik esaslı almaya çaba gösterdik.

* Çin’e giden ve Çin’den gelenler ilgili daha tedbirli olmak anlamında yakın takibini esas aldık.

* Bu belirtilerle gelen hastalara nasıl davranmak gerektiğiyle ilgili bir rehberde yayınladık.

* Bir operasyon merkezi ve bir bilim merkezi kurduk.

* Bu konuda vatandaşımızın endişeye kapılmaması gerektiğini belirtmek istiyorum.

* Çin’den gelen 9 kişilik kafile tur operatörüne ve şoför izole bir ortamda yakın takip etmeyi güvenlik amaçlı uygun gördük.

* Belirtileri zatürreymiş ama durumu iyiymiş. Bugün sonuç H1N1 çıktı ve emin olduk.

* Bundan sonra da mevsimsel grip olarak yaklaşımımız olacak.

* Çin’e giden ve gelen yolcularımız olduğunda şikayetler olduğunda en yakın sağlık merkezine başvursunlar.

* Türk vatandaşlarımızdan Pekin Büyükelçiliğine 25 başvuru oldu. Bu sayı 30-35 kişi olacak gibi. Bir ambulans uçağıyla getirmekten yanayız.

* Şu dönemde hasta olan büyükelçiliğe başvuran hiç bir vatandaşımız olmadığını biliyoruz.

* Deneyimli bir ekiple, güvenlik ekipleriyle, tedbirlerle hastalarımızı vatandaşlarımızı getirmekten yanayız.

* Vatandaşımızın bir talebi olduğunda dışarıda bırakmak istemiyoruz.

* Bunun vatandaşlarımızın her hangi bir sorunu olmadığını biliyoruz.

* Deneyimli uzman ekibimizi özel uçakla gönderip tetkiklerini yapıp getirmek istiyoruz.

* Bunu net söylemek istiyorum bugüne kadar termal kameradan ve korona virüsü olan hiçbir vakamız olmadı. İHA

İLGİLİ HABERİzmir'de Corona virüsü şüphelisi hastaların tahlil sonuçları açıklandı!İzmir’de Corona virüsü şüphelisi hastaların tahlil sonuçları açıklandı!

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?