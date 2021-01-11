Son dakika… Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 11 Ocak tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 174 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 981’e yükseldi.

Bugün toplam 180 bin 303 test yapıldı. Semptom gösteren 1003 kişiyle birlikte toplam 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476 oldu.

Bugün iyileşen 10 bin 301 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 208 bin 451’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.5, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 783 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.

“DÜŞÜŞ UMUT VERİCİ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız” dedi.

DÜN 176 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 176 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 17 yeni hastayla birlikte toplam 9 bin 138 vakanın tespit edildiğini ve 8 bin 103 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.