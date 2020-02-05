Son dakika… Sağlık depremi sarsmaya devam ediyor! Ölü sayısında sıçrama dehşet verici

SAYILARLA: Tüm dünyayı alarm durumuna geçiren corona virüsü kaynaklı ölümlerin büyük kısmı, virüsün ‘merkez üssü’ olan Wuhan kentini içinde barındıran Hubei eyaletinde yaşandı. Çin ana karası dışında iki ölümlü vaka bulunuyor: Filipinler ve Hong Kong.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR: Çin’de açıklanan ölü sayısı hızla artıyor. 28 Ocak’ta sayısı 100’ü aşmıştı, 31 Ocak’ta 300’ü geçti, 1 Şubat’ta 300’ü devirdi, bugün itibarıyla ise rakam dehşet verici boyutlara ulaştı: 492.

İYİLEŞENLER: Corona virüsüyle enfekte olup iyileşen birçok hasta var. Singapur’da teşhis koyulan hastaların büyük kısmı iyileşiyor ve durumları stabil. ABD’de (Washington) corona virüsü olduğu açıklanan ilk hasta hastaneden taburcu edildi. Corona virüsünden kurtulan hasta sayısının 907 olduğu belirlendi.

KÜRESEL YANIT: Ülkeler vatandaşlarını Wuhan’dan tahliye etmeye devam ediyor ve Çin’den gelenlere yönelik seyahat kısıtlamaları getiriyor. Başta ABD olmak üzere bazı ülkeler tarafından alınan önlemler, Pekin Yönetimi’ni kızdırdı.

ANLATILANLAR KORKU FİLMİ GİBİ

Virüsün patlak verdiği Wuhan kentinde yaşayan Wenjun Wang adlı bir kadının anlattıkları, felaket senaryolu korku filmlerini akıllara getiriyor. 33 yaşındaki ev kadını, kentin karantina altına alındığı 23 Ocak’tan bu yana Wuhan’da.

Genç kadın virüsün patlak vermesiyle amcasını kaybetmiş, annesi ve babasının sağlık durumu ise kritikmiş. Halasında ise belirtiler görülmeye başlamış. Wenjun’un anlatımına göre; kardeşi de öksürüyor ve nefes almakta güçlük çekiyor.

Annesi ve halasının kendi sağlık durumlarına rağmen babasına hastanede bir yatak bulmak için her gün hastaneye gittiğini anlatan Wenjun, hiçbir hastanenin onları kabul etmediğini anlattı.

Wuhan’de corona virüsü semptomları görülen ya da kuluçka sürecindeki hastaların barınmaları için birçok karantina noktası bulunuyor. Ailesinin yaşam mücadelesini BBC’ye anlatan Wang, karantinaya gitmektense ölümü tercih edeceğini söylüyor.

Yeni hastaneler, hali hazırda başka hastanelerde olan kişiler için inşa edildiğini anlatan Wenjun, “Bu hastalar oralara sevk edilecekler. Ancak bizim gibiler için, bırakın yeni hastaneyi, yatak bile bulunamıyor” dedi.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muıhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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