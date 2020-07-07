Son dakika… Sakarya’daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Fabrikanın 2 sahibinden biri tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine 7 kişinin can verdiği 126 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili olarak fabrikanın 3 ortağından MÜSİAD Başkanı Yaşar Coşkun çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, babası Ali Rıza Ergenç Coşkun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B. çıkarıldıkları mahkemece Pazartesi gecesi tutuklanmıştı.

Böylelikle havai fişek fabrikasında Yaşar Coşkun ile birlikte tutuklu sayısı 5’e çıkmış oldu.

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