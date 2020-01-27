Son dakika… Salgın hastalık bölgesinde kan donduran görüntü: Büyük panik yaşanıyor

Gün geçmiyor ki corona virüsün yarattığı panik ve korku ile ilgili yeni bir detay ve yeni bir iddia ortaya atılmasın… Dün Çin Ulusal Sağlık Birimi Bakanı Ma Xiaowei’nin, “Virüsün yayılma gücü artıyor” dediği salgın hastalık ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü bugün özel bir toplantı geçireceklerini açıklarken, ölü sayısının 80’e çıktığı salgının neden olduğu iddia edilen bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Ölü sayısının 81’e çıktığı ve 3 binden fazla kişinin de enfeksiyonla pençeleştiği salgın hastalığın çıktığı Wuhan’daki bir hastanede çekildiği öne sürülen görüntülerde bir sedyeye bağlı halde olan bir hastanın geçirdiği kriz nöbeti gözler önüne seriliyor. Görüntülerde, sedye üzerinde yatan bir kişi istemsizce hareket ediyor ve bir kriz nöbeti geçiriyor.

Dünya çapında binlerce insanın enfekte olduğu salgın hastalık ile ilgili umut verici bir gelişme yaşandı… Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde, ABD’de geliştirilen bir aşının, salgın hastalıkla mücadelede kullanılabileceği belirtildi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, “Bir aşı geliştirildi fakat bunun denenip kullanılması için 3 aylık bir süreye ihtiyacımız var” dedi. Fauci, 3 aylık sürenin ilk denemeler için gerekli olan en kısa zaman olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Çinli yetkililer de korku ve paniğe sebep olan corona virüsün genetik dizilimini çözmeye az kaldığını açıkladı. Bilim insanları birkaç gün içerisinde araştırma sonucunu kamuya duyuracaklarını duyurdu.



Genetik kodun ortaya çıkmasının ardından aşı yapımının hız kazanabileceği belirtildi. Bilim insanları yeni aşıda kullanılacak teknoloji ile ilgili olarak, “Yeni teknoloji bir gene hayati önem taşıyan proteinleri veriyor ve vücudun algısını değiştirerek sanki karşısında canlı bir virüs varmış gibi düşünmesini sağlayarak antikor geliştirmesine sebep oluyor” açıklamasını yaptı.

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