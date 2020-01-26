Son dakika… Salgın hastalık ile ilgili bomba iddia: Doğruysa durum çok vahim

Çin başta olmak üzere birçok ülkede korku ve panik yaratan corona virüs salgını ile ilgili korkutan bir iddia gündeme geldi… Dünya çapında 1970 kişinin enfeksiyon kaptığı ve 56 kişinin de yaşamını yitirdiği salgın ile ilgili haberlere Çin hükümetinin sansür getirdiği iddia edildi.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail başta olmak üzere birçok medya kuruluşu, Çin hükümetinin salgın hastalık ile ilgili bilgileri sakladığını aktardı. Pekin yönetimine muhalif olan bazı kişiler, Komünist rejiminin bu konuda şeffaf davranmadığını öne sürdü.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, hemşire kostümü giyen ve koruyucu bir maske takan bir kişi, Wuhan’da aslında 90.000 kişinin enfeksiyonla mücadele ettiğini öne sürdü. İngiliz basınına da yansıyan açıklamalarda hükümetin baskı yaptığını öne süren kişi, “Şu an corona virüs salgınının başladığı yerdeyim. Dürüst olmak gerekirse şu anda Hubei bölgesinde, ve hatta Çin’de 90 bin kişinin enfeksiyonla mücadele ediyor. Salgının etkisini azaltmak için bilgileri gizliyorlar” dedi.

“BİZE GÖZLÜK VE MASKE GÖNDERİN”

Videoda konuşan kadın, “Bu videoyu izleyen herkesi uyarıyorum, sokağa çıkmayın. Parti yapmayın, dışarıda yemek yemeyin. Yılda bir kere yeni yıl kutlanıyor fakat eğer şimdi güvende olursanız ailenizle gelecek yıl da sağlıklı olarak görüşebilirsiniz. Hükümetin ne dediği umrumda değil. Lütfen bize maske, gözlük, kıyafet gönderin. Şu an kaynaklarımız çok az” dedi.

Resmi olarak bugüne kadar Wuhan’da yaklaşık 1975 kişinin virüsle mücadele ettiği açıklanmıştı.

Öte yandan ABD’nin Chicago ve Washington kentlerinde de iki kişide corona virüs görülürken, 22 eyalette 63 kişinin kontrol edildiği ve Washington yönetiminin Wuhan’da bulunan 1000 ABD vatandaşına, “Bölgeyi tahliye edin” diye uyardığı aktarıldı.

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ŞEHİRE GİRİŞ ÇIKIŞLAR İPTAL EDİLDİ

Yaşananların ardındna bugün Çin’in sahil kenti Shantou’dan kritik bir son dakika açıklaması geldi. Guangdong bölgesinde bulunan Shantou yönetimi, 27 Ocak’tan itibaren şehre otomobil, araç ve insan giriş ve çıkışlarının yasaklandığını duyurdu. Corona virüsünün yayılmasını engellemek için bu uygulamanın başlatıldığı açıklanırken Xi’an kentinden de benzer bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şehirdeki bütün otobüs, taksi ve toplu ulaşım araçlarının 26 Ocak’tan itibaren durdurulduğunu açıkladı.

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