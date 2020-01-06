Son dakika… Sapık milyonerin son fotoğrafı ortaya çıktı

ABD’de yayın yapan CBS TV’nin pazar günü yayınlanan 60 Minutes (60 Dakika) isimli televizyon programında insan kaçakçılığı, tecavüz ve taciz gibi suçlarla yargılandığı sırada intihar eden milyoner iş insanı Jeffrey Epstein’ın son görüntülerini yayınladı.

Hücresinde kendisini asarak intihar eden Epstein’ın ölümünün intihar olmadığını düşünen Epstein’ın ağabeyi Mark’ın bir uzman tuttuğu ve otopsi sonuçlarını incelediğini aktaran 60 Minutes, pedofili iddiasıyla yargılandığı sırada yaşamına son veren Epstein hakkındaki görüşleri paylaştı.

Mark Epstein’ın tuttuğu adli tabip Dr. Michael Baden, “Elimizdeki kanıtlar ki bunun içinde otopsi raporları da var Epstein’ın cinayete uğradığını gösteriyor. Bedenindeki yaralar kendini asarak olmamış, boğazı sıkılarak öldürülmüş. Epstein’ın boynunun kökündeki üç kemiğin kırık olması intiharlarda pek rastlanan bir şey değil. New York eyalet hapishanelerinde son 40-50 yıldır binlerce intiharı inceledim ve boyunda 3 kırığa rastlamadım” açıklamasını yaptı.

Haberin ve görüntülerin yayınlanmasının ardından cezaevi yönetimi iddiaları yalanlayarak Epstein’ın kendini öldürdüğüne dair açıklamanın arkasında olduklarını duyurdu.