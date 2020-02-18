Son dakika… Seçim komisyonu açıkladı: Zafer Gani’nin

Taliban’ın düzenlediği saldırılarla sabote etmeye çalıştığı Afganistan’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Reuters’ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre seçim komisyonu, eylül ayında yapılan seçimlerle ilgili kararını verdi.

Buna göre kesin sonuçları açıklayan komisyon, Eşref Gani’nin seçimden zaferle ayrıldığını duyurdu. Söz konusu kararın Taliban ile ABD arasında varılan çatışmaları azaltma anlaşmasıyla ilgili açıklamayla aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.

5 GÜN İÇİNDE BAŞLAYACAK

Afganistan İçişleri Bakanı Mesut Andarabi, günün erken saatlerinde Taliban ile ABD kuvvetleri arasında çatışmaları azaltma amaçlı anlaşmanın önümüzdeki beş gün içinde yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Andarabi, Kabil’deki eyalet polis komiserleri toplantısında yaptığı konuşmada, “Şiddetin azaltılması dönemi, ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere dayanan önümüzdeki beş gün içinde başlayacak” dedi.