Son dakika… Selin vurduğu Bursa’da ölü sayısı artıyor!

Bursa’nın Kestel ilçesinde dün akşam yaşanan sel felaketi sonrası başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Dudaklı köyü deresinin taşması sonrası meydana gelen faciada iki kişinin öldüğü, dört kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.
Yetkililerden elde edilen bilgiye göre kayıp dört kişiden ikisinin cansız bedenleri sabah saatlerinde bulundu.
Dün akşam hayatını kaybedenlerden birinin sel sırasında evden çıkamayan 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba olduğu açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yedi kişinin bulunduğu evden iki kişi kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor” dedi.
Arama ve kurtarma faaliyetlerine, AFAD, UMKE, Bursa Jandarma Komutanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından 257 kişi katıldı. (DHA-İHA)