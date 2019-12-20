Son dakika: Sendikalardan asgari ücret açıklaması

2020 yılı asgari ücret görüşmeleri aralık ayı itibari ile başladı. Yaklaşık 7 milyon çalışan görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, dün akşam yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili 3 konfederasyonun belirlediği rakamı bugün kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını söylemişti. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptığı ortak açıklamada asgari ücret pazarlıklarında 2.578 TL’den geri adım atmayacaklarını ifade ettiler.

2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere, 3 işçi konfederasyonu (Türk-İş, Hak-İş, DİSK) temsilcileri olarak bugün bir açıklama yapacaklarını dile getiren Arslan, “Biz bugüne kadar asgari ücretle ilgili birlikte çalışalım düşüncesiyle açıklama yapmamıştık. Bugün Türk-İş Başkanı ile görüştük. Olağanüstü bir şey olmazsa bu ortak açıklamayla 3 konfederasyonun belirlediği rakamı kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK RAKAMI VERMİŞTİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen günlerde yaptığı açıklamada,”Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu artış 2019 yılının asgari ücreti olan 2020 TL üzerinden hesaplandığında yüzde 27.6’lık bir zamma tekabül ediyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL’ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.

TÜİK’İN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ NE KADAR OLMUŞTU?

TÜİK ise asgari ücret önerisini açıklamıştı. TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak belirlemişti.

TÜİK’in asgari ücret önerisi geçen yıl ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL olmuştu. TÜİK’e göre ağır statüdeki bir işçinin geçim maliyeti yıllık yüzde 5.4 arttı.

ÖNCEKİ TOPLANTILARDA NELER OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, “Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

İşçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişti. Türk-İş’in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda da Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sunmuştu.

2020 yılında uygulanacak asgari ücretin Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

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