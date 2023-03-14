Son dakika! Şenol Güneş’ten Ghezzal açıklaması

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri’nde bugün gerçekleştirilen ve depremzede çocukları konuk ettikleri antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu hafta Vodafone Park’ta İstanbulspor ile karşılaşacak olan Güneş, sakatlık dolayısıyla son iki maçı kaçıran Ghezzal hakkında bilgi verdi. İşte haberin ayrıntıları…

Tayyip Talha’dan iyi haber

Medipol Başakşehir maçında sağ dizine aldığı darbeyle sakatlanan ve 40. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Tayyip Talha Sanuç’un ciddi bir probleminin bulunmadığı belirlendi. Kontrolleri yapılan genç stoperin dizinde darbeye bağlı hafif bir ağrı olduğu aktarıldı. Tayyip Talha, teknik heyetin görev vermesi halinde İstanbulspor karşısında takımdaki yerini alabilecek. Bu arada dün izin yapan Beşiktaş bugün gerçekleştireceği antrenmanla İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

Masuaku için indirim formülü

Arthur Masuaku, Ankaragücü maçının ardından Başakşehir karşısında ortaya koyduğu futbol ve attığı güzel golle bir kez daha alkış topladı. Siyah-beyazlı yönetim, West Ham’dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Demokratik Kongolu sol bek konusunda son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş’e bıraktı. Buna göre Güneş, üç maçta daha ilk 11’de yer alması halinde sözleşmesindeki satın alma şartı geçerlilik kazanacak olan Masuaku’yu ihtiyaca göre kullanmaya devam edecek. Masuaku’nun kiralık kontratındaki satın alma opsiyonu zorunlu hale gelirse Beşiktaş, West Ham’a 2,2 milyon euro bonservis ödeyecek. Siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki futbolcuyla da 3 yıllık yeni sözleşme yapacak. Yönetimin, Masuaku’nun bonservis bedeli konusunda teknik patron Şenol Güneş’ten rahat olmasını istediği aktarıldı. Siyah-beyazlıların sezon sonu West Ham’la pazarlık masasına oturarak 2,2 milyon euroluk bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışacağı vurgulandı.

Fiziğini düzeltti, sınıfı geçti

Aboubakar’ın yurt dışından getirdiği performans antrenörü eşliğinde özel çalışmalar yaptığı ve bu sayede fiziksel açıdan iyi duruma geldiği ortaya çıktı. Ankaragücü ile geçen hafta oynanan maçta galibiyet golünü atan deneyimli oyuncu, Medipol Başakşehir karşılaşmasına 1 gol, 1 asistle damgasını vurdu.

Beşiktaş’ta üçüncü dönemini geçiren Aboubakar’ın siyah-beyazlı forma altındaki toplam gol sayısı 37’ye çıktı. Kamerunlu oyuncu asist rakamını da 10’a yükseltti.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in açıklamaları şöyle;

“Fatih Tekke hocayla iyi oynuyorlar”

“İstanbulspor, iyi bir takım. Fatih Tekke hocayla iyi oynuyorlar. Kolay bir maç olmayacaktır. Zaten ilk yarıda onlara 2 puan kaybetmiştik. Umarım seyircimizin önünde güzel futbolla maçı kazanırız.”

“İlk geldiğimde çok gol yiyen bir takımdık”

“Son maçta daha fazla pozisyon üretebilirdik. Hem savunmayı hem hücumu toparlamalıyız. İlk geldiğimde çok gol yiyen bir takımdık. Şimdi az gol yiyen bir takıma geçtik ama o da yetmiyor. Hem gol atıp, hem gol yememek lazım. Daha doğrusu 3 puan lazım.”

“Hiçbiri kolay değil”

“Güçlü ve güzel rakipler var. Daha güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Bu haftadan sonra milli maçlar var. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe’yle başlayan, Giresun ve Trabzonspor ile devam eden maçlar var. Hiçbiri kolay değil.”

Sakatlarla ilgili açıklama

Ghezzal, bugün antrenmana çıkacak. Tayyip Talha, 1-2 gün antrenmana çıkmayabilir. Durumunu değerlendireceğiz. Colley de hastalığı nedeniyle idmanda olmayacak. Gol atıp, gol yememek lazım. 3 puan lazım. Savunma oyuncularımız arasında bir rekabet var ancak düzeltilmesi gereken durumlar da var. “

“Başkan bunu dedi mi, böyle bir şey yok. Spekülasyon”

“Beşiktaş’a şunu yapmasınlar; zaten biz gerideyiz, Gaziantep maçında kırmızıyı gösterenler, diğer maçları göstermediler. O da yanlış, bu da yanlış. Biz bir şey demeden ‘3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor’ deniyor. Başkan bunu dedi mi, böyle bir şey yok. Spekülasyon.”

“Kötü niyet ararsak buluruz”

“Antep maçındaki VAR kayıtlarını açıklayanlar, ondan sonra başka maçları açıklamadılar. Karar verildi ama karar değiştirildi. Bütün maçları verseydiniz o zaman. Kötü niyet ararsak buluruz.”

“Herkese nasip olmayacak bir şey”

“Eski öğrencim Rigobert Song soyunma odasına geldi, elimi öptü. Sağ olsun çok saygılıdır. Bu meslekte yaşlanmanın artılarından biri de bu, Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü gelip size saygılarını sunabiliyor. Herkese nasip olmayacak bir şey.”