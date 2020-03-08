Son dakika… Serbest bırakılan gazeteci Murat Ağırel hakkında yakalama kararı

Ağırel hakkında ‘tutuklama talebiyle yakalama kararı’ verildiği öğrenildi. Karar, savcılığın itirazı üzerine İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alındı. Murat Ağırel’in kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bizzat gittiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ESKİ AKRABALARININ EVLERİNE BASKIN

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, sosyel medya hesabından bir açıklama yaparak, şunları söyledi:

* Hakkımda yakalama kararı çıkarılmış. Yolda olduğumdan evde bulamamışlar. Eski kayınvalidemin evi basılmış, eski kayınbiraderimin ifadesi alınmış. Telefonla çağrıldığımda gideceğimin bilinmesine rağmen gecenin köründe evimin basılmasını takdirlerinize sunuyorum.

“YENİ BİR DOSYA MI? BİLMİYORUM”

* Muhtemelen beni tutuklayacaklar. Yeni bir dosya mı bilmiyorum, her şeyi bekliyorum. Daha önce de söylediğim gibi ben Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine inanan Kemalist Türk genciyim. Benden darbeci, ifşacı, vatan haini çıkaramazsınız. Korkmuyorum, susmayacağım, geliyorum.

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