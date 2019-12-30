Son dakika… Sinan Aygün CHP’den istifa etti

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, istifa dilekçesinde “Gördüğüm lüzum üzerine CHP’den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim” ifadelerini kullandı.
Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li üç belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki TOGO Kuleleri inşaatının 16 Aralık’ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda bazı iddialar ortaya atmıştı.
Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açılmıştı.