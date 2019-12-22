Son dakika… Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında üyelikten kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açtıklarını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Aygün’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki “Togo Kuleleri” olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık’ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Aygün, Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

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Aygün’ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. “Togo Kuleleri”nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016’daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında “Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin” kaydedildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, Aygün’ün mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon lira civarında haksız menfaat elde ettiği de öne sürülmüştü.