Son dakika… Sınırda gerilim: Göçmenlerle polisler çatıştı

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkıp, ABD´ye gitmek üzere Guatemala-Meksika sınırına ulaşan göçmenlerin ülkeye geçişini Meksika sınır polisi engelledi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Guatemala-Meksika sınırına ulaşan göçmenlerin özellikle ülkenin Chiapas eyaletine doğru gelip, ülkeye yasa dışı girmeye çalıştığı ve güvenlik güçlerinin de buna engel olduğu bildirildi.

Medyada yer alan haberlere göre ülkenin güneyinde yaşanan olayda çok sayıda göçmen Ulusal Muhafızlar tarafından gözaltına alındı.

Önceki günlerde de ABD´ye gitmek için yola çıkan El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala gibi Orta Amerika ülkelerinden göçmenlerin Guatemale´nın Meksika sınırındaki Tecun Uman kentine ulaştığı, bir kısmının Suchiate Nehri´ni yürüyerek geçtiği ve Meksika´ya girdiği belirtilmişti. Ülkelerindeki işsizlik, yoksulluk gibi nedenlerden kaçarak sınıra gelen göçmenlerle Meksika güvenlik güçleri arasında sıkça çatışma yaşanıyor.

KERVANI KÖŞEYE SIKIŞTIRDILAR

Mülteciler Birliği Genel Sekreteri Claudia Len Ang, Suchiate Nehri’ni geçerek sınırdan yaklaşık 40 kilometre içeri giren yüzlerce Orta Amerikalı göçmenin, Ulusal Muhafızlar tarafından şiddet kullanılarak Tapachula yolunda yürürken gözaltına alındığını açıkladı. Ang yaptığı açıklamada, “Ulusal Muhafızlar sınırdan geçen bin 600 ila 2 bin kişi arasında değişen kervanı köşeye sıkıştırdı. Muhafızlar aralarında kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere yüzlerce kişiyi gözaltına almak için biber gazı kullandı. Daha sonra göz altına aldıkları insanları şiddet kullanarak otobüslere bindirip, göçmenlik gözaltı merkezlerine götürdüler” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Gözlem Misyonu, Meksika yetkililerinin kervanın sınırı geçmesine izin verdiğini ve yüksek sıcak altında birkaç kilometre yürümeye başlayan göçmenlere biber gazı eşliğinde, kitlesel gözaltı operasyonu yapıldığını kabul etti.

İnsan Hakları Merkezinde görevli Salva Cruz da Tapachula’da gözaltı sayısını hesaplamanın imkansız olduğunu belirterek, “Bin 600’den fazla yürüyen insan var. Kaos yaşandı. Milli muhafızlar herkesi otobüslere doldurdu” ifadelerini kullandı. Cruz sözlerine, “Bu, Uluslararası Hukuk açısından ve iltica hukuku açısından acımasız, insanlık dışı ve kabul edilemez bir operasyon” yorumunu ekledi. Güney sınır bölgesi, insan kaçakçılığı ve kadın satıcıları olarak çalışan organize suç çeteleri ile istila edilmiş durumda olduğu için Meksikalı yetkililer gözaltıları kurtarma operasyonu olarak adlandırmayı tercih ediyor.