Son dakika… Sınırda ilk ölüm! Dehşet verici görüntüler geliyor

İstanbul merkezli çalışan gazeteci Mughira Al Sharif, Twitter’dan paylaştığı mesajda, Halepli olduğunu belirttiği Ahmed Ebu Emad’ın bu sabah 09.07’de İpsala yakınlarında boğazından vurularak öldürüldüğünü iddia etti. BBC’den Mughira Al Sharif’in haberine göre; Ebu Emad’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi.



TÜRK KAYNAKLAR DOĞRULADI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Reuters, sınırda Suriyeli bir gencin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Ajansa konuşan Türk kaynaklar, Yunan güvenlik güçlerinin ateş açması sonrasında Suriyeli bir gencin yaşamını yitirdiğini söyledi.





REUTERS DUYURDU: BİR ÇOCUK ÖLDÜ

Reuters haber ajansı ayrıca Midilli Adası açıklarında boğulan bir çocuğun cansız bedeninin çıkarıldığını yazdı.

Midilli açıklarında botları alabora olan 47 göçmenin Yunan Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığı, bir çocuğun ise hayatını kaybettiği belirtildi.

SALDIRININ ARDINDAN KAPILAR AÇILDI

Reuters’a konuşan bir Yunan polis yetkilisi, dün sabahtan bu yana en az 1000 göçmenin Ege adalarına geçtiğini belirtti.

Ankara yönetimi, 27 Şubat’ta Suriye’nin İdlib kentinde 33 askerimizin rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından ülkede bulunan sığınmacıların Avrupa’ya geçmelerine izin vereceğini açıklamıştı.

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