Son dakika… Siyasilerden başsağlığı mesajı!

Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
* Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı
* Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.
* Allah Mehmetçiğimizi korusun.
AKŞENER: ŞEHİTLERİMİZ VAR
Suriye’den gelen acı haberler sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştü.
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise başsağlığı dileğinde bulundu. Akşener şu ifadeleri kullandı;
*Türk Milleti’nin başı sağ olsun! Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib’deki vatan evlatlarımıza saldırısında #ŞehitlerimizVar.
*Vatan için Şehadete eren kahramanlarımıza Cenabıhak’tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.
İMAMOĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İdlib’deki saldırıda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi.
Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları belirtti:
* İdlip’den gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor.
* Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.
MANSUR YAVAŞ: YÜREĞİMİZ YANIYOR, İÇİMİZDEKİ FIRTINA DİNMİYOR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Yavaş, şunları yazdı:
* Bu toprağın can yiğitleri şehit düştü.
* Yüreğimiz yanıyor, içimizdeki fırtına dinmiyor.
* Allah’ın rahmeti şehadete eren kahramanlarımızın üzerinde olsun.
* Türk Milleti kışı geçirse de yediği ayazı asla unutmamıştır, unutmayacaktır.