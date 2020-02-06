Son dakika… Şok! Yeni doğan bebekte corona virüsü tespit edildi

Bebeğin annesinde doğum öncesi yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtilirken, hastalığın bebeğe doğumdan sonra mı yoksa anne karnında mı geçtiği netleşmiş değil…

Çin medyası, bebeğin 3 kilo 25 gram doğduğunu ve sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi. Bebek gözetim altında tutuluyor.

Tıp uzmanları, bebeğin corona virüsüyle anne karnında enfekte olmuş olabileceğini düşünüyor. Ancak doğum sonrası anneyle yakın temas nedeniyle de bulaşma ihtimali bulunuyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun son verilerine göre; corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 563’e yükseldi. Virüsle enfekte olan hasta sayısı ise 28 bin 18 olarak açıklandı.