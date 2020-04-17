Son dakika… Sokağa çıkma yasağı başladı

31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibarıyla başladı. Geçtiğimiz pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 nisan cuma gecesi saat 24.00’ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası birçok şehirde vatandaşlar sokağa çıkmış ve corona virüsü salgını nedeniyle vurgulanan sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymaksızın marketlerde ve pazarlarda yapılan alışveriş görüntüleri büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan olaylarla ilgili sorumluluğun kendisinde olduğunu belirterek istifa ettiğini duyurmuş, istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemişti.

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SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN AÇIKLAMA

Corona virüsü salgınındaki son durumu aktarmak üzere kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağıya ve 23 Nisan tatiliyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Salgınla mücadelede, temas, mesafe ve izolasyonun önemli olduğunu hep konuşuyoruz. Geçen hafta sonu başlayan ve bu hafta sonu için de karar verilen yasağın bu amaca hizmet ettiğini söyleyebiliriz.

* Bu doğrultuda daha sonraki haftalarla ilgili karar bilim kurulunda gündeme gelmedi ama önümüzdeki haftalarda gelebilir. Bilim kurulu bir karar mercii değildir, tavsiye kararları alan bir kuruldur. 23 Nisan ile ilgili de gündeme gelmedi, haftaya gündem olabilir.

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