Son dakika… Sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni gelişme…

İçişleri Bakanlığı’nın dün gece 01.00’de valiliklere gönderdiği ek genelgeye göre başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenler, eczacılar; 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar.

SOKAĞA ÇIKMAK ZORUNDA KALANA SEYAHAT BELGESİ

Yasakların yürürlüğe girmesiyle, kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi ya da evden çıkması zorunlu olanlar; 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek. Bu talepler valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan Vefa İletişim Merkezleri tarafından takip edilecek. Uygun görülenler için düzenlenecek; tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek düzenlenecek. Seyahat belgeleri talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.

KİMSESİZLERİN İHTİYAÇLARINI VEFA KOORDİNASYON GRUBU KARŞILAYACAK

İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci Vefa Koordinasyon Grubu tarafından yönetilecek. Bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecek.

GÖREV BELGESİ VE YAKA KARTI

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından bu kapsamda görevlendirilecek tüm kamu ve sivil tüm görevlilere görev belgesi yada yaka kartı düzenlenecek, bu görevlilerin isimleri görev alanları ilgili mahalle muhtarlarına paylaşılacak.

Sokağa çıkması kısıtlanan ve yasaklanan tek başına yaşayan ve herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçların karşılanması sürecinde Açık Kapılar Vefa İletişim Merkezi görevini üstlenmek için görevlendirilebilecek. İçişleri Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Açık Kapı yazılımının tüm ilçelere yaygınlaştırılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri ivedi alacak.